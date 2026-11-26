به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمدرضا مظاهری از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خانه خلاق بروجرد و ایجاد رشته گردشگری در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: خانه خلاق بروجرد در دست راه‌اندازی است و تلاش می‌کنیم با ایجاد فضایی مناسب، زمینه معرفی و حمایت از صنایع دستی این شهرستان را فراهم کنیم.

وی افزود: خانه خلاق می‌تواند ساختاری مشخص در حوزه نوآوری ایجاد کند و بستری برای معرفی، عرضه و حمایت از ظرفیت‌های صنایع دستی بروجرد باشد. تحقق این طرح اتفاق ارزشمندی برای شهرستان خواهد بود و در حال پیگیری مقدمات اجرایی آن هستیم.

مظاهری همچنین از راه‌اندازی رشته گردشگری در دانشگاه آیت‌الله العظمی العظمی بروجردی(ره) خبر داد و گفت: درصدد راه‌اندازی این رشته هستیم و عضو هیئت علمی مورد نیاز آن نیز جذب شده و امیدواریم از سال ۱۴۰۶ شاهد راه‌اندازی رشته گردشگری در این دانشگاه باشیم.