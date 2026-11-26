\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648\u062d\u062f\u062a \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062a\u062c\u0645\u0639\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u060c \u0628\u0631 \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u062b\u0627\u0642 \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n