

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان فصل ١۴٠۵ – ١۴٠۶ با برگزاری دیدار هایش به اتمام رسید.

گروه نخست

گلبرگ تاکستان ۰ – ۲ ملی‌حفاری اهواز

گلزنان گلبرگ: / گلزنان ملی‌حفاری: سحر پاپی، سمانه محمدی

مس رفسنجان ۲ – ۴ پیشتازان خرم‌آباد

گلزنان مس: آیناز یزدی پور، مهرسا غنی‌پور / گلزنان پیشتازان: زهرا دریکوند، عارفه یوسف وند، کیمیا زارعی، مهرسا غنی‌پور (گل به خودی)

استقلال تهران و پالایش‌نفت اصفهان – استراحت

در جدول گروه نخست تیم‌های استقلال و ملی حفاری با ۹ امتیاز اول و دوم هستند و پالایش نفت اصفهان با ۶ امتیاز سوم است.

گروه دوم

پالایش‌نفت آبادان ۵ – ۰ فولاد هرمرگان

گلزنان پالایش‌نفت: سارا شیربیگی، الهام عنافچه، نسیمه سادات غلامی، فهیمه قنبری، شقایق معتمدی سده

نور ملارد ۵ – ۱ سپاهان اصفهان

گلزنان نور: مهدیه محمودی نیا، مریم سلیمان پور، نفیسه محمدی، نفیسه محمدی، نسیم نوازنده/ گلزنان سپاهان: مهشید محجوب

ابومسلم خراسان ۲ – ۲ تکنیک‌برتر بابلسر

گلزنان ابومسلم: سارینا زارع حقیقی، سارینا زارع حقیقی / گلزنان تکنیک‌برتر: ستایش حداد، فاطمه عباسی

پارسه کرمان ۰ – ۳ پلی‌وایتال دلیجان

گلزنان پلی‌وایتال: فاطمه رحمتی، زینب میررضایی، سما معصومی میری

در جدول گروه دو پالایش نفت آبادان با ۱۵ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های نور ملارد با ۱۲ و پلی وایتال دلیجان با ۱۰ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.