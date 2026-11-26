مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی از بازپس‌گیری اراضی راکد و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید با هدف توسعه تولید و اشتغال خبر داد.

بازپس‌گیری اراضی راکد شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید

بازپس‌گیری اراضی راکد شهرک‌های صنعتی استان مرکزی و واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی، در نشست کارگروه تخصصی بررسی و تعیین تکلیف اراضی واحد‌های صنفی استان، از برنامه این مجموعه برای بازپس‌گیری اراضی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد.

حسن آل‌بویه با اشاره به اهمیت آزادسازی زمین‌های بلااستفاده افزود: بازپس‌گیری و تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای که سرمایه‌گذاران آنها در مهلت قانونی اقدامی برای ساخت‌وساز یا بهره‌برداری انجام نداده‌اند، از اولویت‌های اصلی این مجموعه برای پاسخگویی به تقاضای سرمایه‌گذاران واقعی است.

او افزود: پایش مستمر قراردادها، کاهش چالش‌های حقوقی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های موجود، موجب شتاب‌بخشی به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خواهد شد.

آل‌بویه ابراز داشت: با فراهم‌سازی بستر واگذاری مجدد این اراضی به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رونق بیش از پیش تولید در بخش صنعت استان مرکزی تقویت می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی همچنین بر نظارت بر روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اتخاذ تصمیم درباره وضعیت قرارداد‌ها در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و گفت: این اقدامات باید با استناد به جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد.

آل‌بویه این را هم گفت که استان مرکزی با استقرار بیش از ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی، یکی از قطب‌های مهم تولید و صنعت کشور به شمار می‌رود. همچنین مستندسازی اراضی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ (حدنگار) در شهرک‌های صنعتی، از سیاست‌های راهبردی این مجموعه برای شفاف‌سازی اراضی دولتی و کاهش دعاوی حقوقی است.