

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار محمد یوسف، وزیر امور مذهبی و هماهنگی بین‌المذاهب پاکستان، میزبانی این رویداد بین‌المللی را افتخاری بزرگ برای کشورش دانست و اظهار کرد: این رقابت‌ها صرفاً یک مسابقه نیست، بلکه نشان‌دهنده تعهد و ارادت پاکستان به قرآن کریم و ترویج آموزه‌های آن است.

وی با تأکید بر اینکه دولت پاکستان آموزش، ترویج و صیانت از قرآن کریم را مسئولیتی ملی می‌داند، به اقدامات قانونی برای رفع خطاهای چاپی و انتشاراتی قرآن کریم و اجرای استاندارد واحد نسخه‌های قرآن در سراسر کشور اشاره کرد.

وزیر امور مذهبی پاکستان همچنین برگزاری مسابقات ملی قرآن کریم را از جمله برنامه‌های تشویقی برای حمایت از حافظان جوان و قاریان دانست و از اجرای برنامه‌های دیجیتالی با هدف حفظ میراث علمی قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام(ص) خبر داد.

کسب رتبه دوم توسط نماینده ایران در دوره گذشته

یادآور می‌شود نخستین دوره مسابقات بین‌المللی قرائت قرآن کریم پاکستان با حضور قاریانی از ۳۷ کشور جهان برگزار شد که در آن، «ایمان رضوان بن محمد رمضان» از مالزی رتبه نخست را کسب کرد و عدنان مؤمنین خامسه از جمهوری اسلامی ایران و قاری عبدالرشید از پاکستان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

دومین دوره این رقابت‌ها با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، معرفی ظرفیت‌های قاریان کشورهای مختلف و تقویت تعاملات قرآنی و فرهنگی میان ملت‌ها در اسلام‌آباد در حال برگزاری است.