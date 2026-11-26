به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار حسین حسن‌پور در این دیدار ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت:شهدای والا مقام و با عظمت ما برای حفظ استقلال آزادی و امنیت پایدار در کشور جان خود را تقدیم کردند و امروز وظیفه ماست که راه آن بزرگمردان را که همانا راه انبیای الهی و اولیا الله هست ادامه دهیم.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی گفت: دشمنان باید بدانند که ملت بزرگ ایران و نیرو‌های سلحشور و پا‌ی کار این کشور اجازه نخواهند داد تا کوچکترین تعرضی به این مرز و بوم انجام گیرد و تا پای جان دراین راه مقاومت خواهند کرد.

سروان شهید جواد جعفرزاده خرداد ماه امسال در حین گشت زنی به منظور تامین امنیت با درگیری با اراذل و اوباش سارقین سابقه‌دار در شهر رشت به شهادت رسید.