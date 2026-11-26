به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدا در آذربایجان غربی از اجرای بیش از پنج هزار برنامه در هفته بسیج در سطح استان خبر داد و با اشاره به حضور گسترده و چندبرابری مردم در رزمایش جان‌فدا، این حضور را نمود عینی اعتقاد و پای‌کار بودن بسیجیان و مردم دانست.



سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه درآذربایجان و امام جمعه ارومیه در تشریح عملکرد هفته بسیج اظهار داشت: همه روز‌های سال در واقع روز بسیج است و هفته بسیج تنها فرصتی برای یادآوری عملکرد یک‌ساله بسیجیان است. بحمدالله عملکرد بسیج در سال گذشته برجسته و قابل افتخار بود و در آخرین روز هفته بسیج، همه عزیزان در سطح استان کار فوق‌العاده‌ای را اجرا کردند.

وی افزود: بیش از پنج هزار برنامه در سطح استان، شهرستان‌ها، حوزه‌ها، پایگاه‌ها، اقشار و واحد‌ها اجرا شد که متولیان این برنامه‌ها را حتماً رصد می‌کنند این برنامه‌ها نمود عینی و بسیار ارزشمند عملکرد بسیجیان است.

فرمانده سپاه استان با اشاره به تجمعات شبانه در استان گفت: علاوه بر این تجمعات، جنس اعتقاد و نگاه بسیجیان به کشور و مسائل جاری، پای‌کار بودن و اعتقاد به اقتدار نظام در رزمایش جان‌فدا به نمایش گذاشته شد. رزمایش جان‌فدا در مرکز استان واقعاً فوق‌العاده بود و این عملکرد ناظر به عملکرد ما نیست، بلکه اراده مردم است که از خانه خودشان می‌آیند.

وی تصریح کرد: ما در همه شهرستان‌ها برآوردهایی از حضور مردم داشتیم اما دیدیم که برآورد ما صحیح نیست و مردم دو تا سه برابر حضور پیدا کردند. این حضور ناشی از اعتقاد مردم و تصمیم آنها برای حضور در صحنه‌هاست. در ارومیه نزدیک یک ساعت و نیم بسیجی‌ها از مقابل جایگاه رژه رفتند و ناظران به حجم بالای حضور مردم اذعان داشتند.

سردار رجبی افزود: در خوی نیز تجمع پنج هزار نفری اعلام شده بود، اما مردم چند برابر برآورد حضور پیدا کردند. اینها نمونه‌های عینی و برکات ارزشمند نظام است ؛ حضور مردم با احساس مسئولیت نسبت به شرایط جاری کشور؛ گستردگی و معنای دیگری دارد.

وی با اشاره به اقدامات محرومیت‌زدایی سپاه و بسیج در استان گفت: در پنج هزار برنامه، بسیاری از اقدامات محرومیت‌زدایی مردم‌یاری به شیوه جاری بسیج اجرا شد. در رسیدگی به امور مردم و شهر؛ قرارگاه سازندگی و سایر بخشها مأمور به مشارکت در حل مشکلات و خدمات رسانی به مردم شده اند؛ این کار‌ها نیازمند سیر مراحل طولانی اداری نیست.

فرمانده سپاه استان در ادامه به دو نکته مهم اشاره کرد و گفت: نقش بسیج در موضوع وحدت و در حوزه خدمت، یک راهبرد نظامی است و همه باید رعایت کنیم. در استان ما یک نمونه عملی و عینی وجود دارد که می‌توان این تجربه ارزشمند را به دیگر استان‌ها سرایت داد.

وی با اشاره به محبوبیت همایش های پرچم‌داران دین و اندیشه افزود: امروز عظمت و اقتدار نظام همه را پای این کار آورده است تنها پرچم قابل اعتنای اسلام در مقابل دشمنان، جمهوری اسلامی ایران است .

فرمانده سپاه استان در پایان با اشاره به مأموریت‌های ذاتی بسیج گفت: لشکر عملیاتی، مأموریت ذاتی پدافند و دفاع از مرز و برخورد عملیاتی با پدیده‌های ضد انقلابی و ضد امنیتی را بر عهده دارد، اما در کنار این کار، بسیج ده‌ها میلیونی، خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی را نیز برعهده دارد.