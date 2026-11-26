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فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی ازاجرای بیش از پنج هزار برنامه در هفته بسیج و حضور چند برابری مردم در رزمایش جانفدا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدا در آذربایجان غربی از اجرای بیش از پنج هزار برنامه در هفته بسیج در سطح استان خبر داد و با اشاره به حضور گسترده و چندبرابری مردم در رزمایش جانفدا، این حضور را نمود عینی اعتقاد و پایکار بودن بسیجیان و مردم دانست.
سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه درآذربایجان و امام جمعه ارومیه در تشریح عملکرد هفته بسیج اظهار داشت: همه روزهای سال در واقع روز بسیج است و هفته بسیج تنها فرصتی برای یادآوری عملکرد یکساله بسیجیان است. بحمدالله عملکرد بسیج در سال گذشته برجسته و قابل افتخار بود و در آخرین روز هفته بسیج، همه عزیزان در سطح استان کار فوقالعادهای را اجرا کردند.
وی افزود: بیش از پنج هزار برنامه در سطح استان، شهرستانها، حوزهها، پایگاهها، اقشار و واحدها اجرا شد که متولیان این برنامهها را حتماً رصد میکنند این برنامهها نمود عینی و بسیار ارزشمند عملکرد بسیجیان است.
فرمانده سپاه استان با اشاره به تجمعات شبانه در استان گفت: علاوه بر این تجمعات، جنس اعتقاد و نگاه بسیجیان به کشور و مسائل جاری، پایکار بودن و اعتقاد به اقتدار نظام در رزمایش جانفدا به نمایش گذاشته شد. رزمایش جانفدا در مرکز استان واقعاً فوقالعاده بود و این عملکرد ناظر به عملکرد ما نیست، بلکه اراده مردم است که از خانه خودشان میآیند.
وی تصریح کرد: ما در همه شهرستانها برآوردهایی از حضور مردم داشتیم اما دیدیم که برآورد ما صحیح نیست و مردم دو تا سه برابر حضور پیدا کردند. این حضور ناشی از اعتقاد مردم و تصمیم آنها برای حضور در صحنههاست. در ارومیه نزدیک یک ساعت و نیم بسیجیها از مقابل جایگاه رژه رفتند و ناظران به حجم بالای حضور مردم اذعان داشتند.
سردار رجبی افزود: در خوی نیز تجمع پنج هزار نفری اعلام شده بود، اما مردم چند برابر برآورد حضور پیدا کردند. اینها نمونههای عینی و برکات ارزشمند نظام است ؛ حضور مردم با احساس مسئولیت نسبت به شرایط جاری کشور؛ گستردگی و معنای دیگری دارد.
وی با اشاره به اقدامات محرومیتزدایی سپاه و بسیج در استان گفت: در پنج هزار برنامه، بسیاری از اقدامات محرومیتزدایی مردمیاری به شیوه جاری بسیج اجرا شد. در رسیدگی به امور مردم و شهر؛ قرارگاه سازندگی و سایر بخشها مأمور به مشارکت در حل مشکلات و خدمات رسانی به مردم شده اند؛ این کارها نیازمند سیر مراحل طولانی اداری نیست.
فرمانده سپاه استان در ادامه به دو نکته مهم اشاره کرد و گفت: نقش بسیج در موضوع وحدت و در حوزه خدمت، یک راهبرد نظامی است و همه باید رعایت کنیم. در استان ما یک نمونه عملی و عینی وجود دارد که میتوان این تجربه ارزشمند را به دیگر استانها سرایت داد.
وی با اشاره به محبوبیت همایش های پرچمداران دین و اندیشه افزود: امروز عظمت و اقتدار نظام همه را پای این کار آورده است تنها پرچم قابل اعتنای اسلام در مقابل دشمنان، جمهوری اسلامی ایران است .
فرمانده سپاه استان در پایان با اشاره به مأموریتهای ذاتی بسیج گفت: لشکر عملیاتی، مأموریت ذاتی پدافند و دفاع از مرز و برخورد عملیاتی با پدیدههای ضد انقلابی و ضد امنیتی را بر عهده دارد، اما در کنار این کار، بسیج دهها میلیونی، خدماترسانی و محرومیتزدایی را نیز برعهده دارد.