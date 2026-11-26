به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول برگزاری یادواره گفت: شهدای شهرک المهدی ۴ معلم، و چهار دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و یک شهید جنگ رمضان هستند.

سرهنگ دوم پاسدار احمد رنجبرزاده کلیبی افزود: این یادواره به پاسداشت خون شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.

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یادواره شهدای شهرک المهدی میناب با خاطره گویی مادر شهیده زینب مکی زاده، مداحی و اجرای نمایش همراه بود.

در پایان از خانواده شهدا تجلیل شد.