حمایت از صنایع نساجی و پوشاک، تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، مقابله با واردات قاچاق و تدوین سند راهبردی برای توسعه این صنعت، از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در برنامه تلویزیونی «رصد» شبکه استانی یزد بود؛ موضوعی که در آن بر ظرفیت بالای نساجی به‌عنوان یکی از صنایع پاک و پیشران اقتصاد استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در برنامه «رصد» با موضوع بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک استان یزد، کارشناسان و فعالان این حوزه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این صنعت، خواستار حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی توسعه زنجیره ارزش نساجی شدند.

در این برنامه، با تأکید بر اینکه صنعت نساجی نباید صرفاً به تولید پوشاک محدود شود، عنوان شد که این صنعت بخش‌های متنوعی از جمله تولید پارچه، فرش، منسوجات خانگی، پارچه مبلی، روفرشی و پوشاک را در بر می‌گیرد و یزد از ظرفیت قابل توجهی در این حوزه برخوردار است.

همچنین با اشاره به سهم حدود ۲۷ درصدی استان یزد از تولید برخی محصولات نساجی کشور، از جمله پارچه مبلی و روفرشی، بر ضرورت تکمیل حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش، به‌ویژه در بخش پوشاک، تأکید شد. بر اساس مطالب مطرح‌شده در برنامه، حدود ۹۵ درصد پوشاک مورد نیاز استان از خارج یزد تأمین می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت مغفول سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش است.

یکی از محور‌های مهم این برنامه، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه در پی افزایش نرخ ارز بود. در این باره مطرح شد که افزایش نرخ ارز، نیاز نقدینگی واحد‌های نساجی را برای حفظ سطح فعلی تولید به چند برابر افزایش داده و ادامه این روند می‌تواند بسیاری از واحد‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک، را به سمت تعطیلی یا تغییر کاربری سوق دهد.

بر همین اساس، بر ضرورت حمایت دولت از تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی واحد‌های نساجی کوچک و بزرگ تأکید شد.

در بخش دیگری از برنامه، واردات غیرقانونی منسوجات و پوشاک به‌عنوان یکی از تهدید‌های جدی تولید داخلی مطرح شد. به گفته حاضران، ورود کالا‌های قاچاق با هزینه کمتر و شرایط غیررقابتی، بازار را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده و به تضعیف واحد‌های تولیدی منجر می‌شود.

همچنین نیکزاد رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی، پارچه و تکمیل استان یزد، با طرح موضوع واردات پارچه از طریق رویه ته‌لنجی، خواستار حذف پارچه از فهرست کالا‌های مجاز این رویه شد.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر انجمن صنایع نساجی ایران و یزد، اظهار داشت: محدودیت‌های اعمال‌شده در برخی مناطق آزاد برای واردات پارچه و پوشاک، نتوانسته مانع افزایش واردات از مسیر ته‌لنجی شود و لازم است مجلس در این زمینه ورود کند.

میرمحمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که به صورت تلفنی مهمان این برنامه بود، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون ته‌لنجی گفت: اگر ته‌لنجی مطابق تعریف قانونی و واقعی خود اجرا شود، آسیبی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند؛ اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این رویه به پوششی برای واردات گسترده و قاچاق کالا تبدیل شود.

وی با اعلام آمادگی برای پیگیری موضوع در کمیسیون صنایع مجلس افزود: انجمن‌های تخصصی نساجی و صنایع مرتبط، طرحی جامع، کارشناسی‌شده و مدون در قالب چند ماده یا ماده واحده تهیه کنند تا زمینه برگزاری جلسه ویژه در کمیسیون و بررسی تبدیل پیشنهاد‌ها به قانون فراهم شود.

صادقیان مدیر کل صمت استان یزد با تاکید بر حمایت جدی برای توسعه صنعت نساجی استان یزد در تمام زنجیره‌ها گفت: ۵ مسیر برای صنعت و معدن استان در نظر گرفته شده تا توسعه صنعت نساجی بهتر پیش رود. وی، ورود فناوری‌های نوظهور در حوزه صنعت نساجی، پایداری محیط زیست، بهره گیری از تجربیات هند، اندونزی و سنگاپور، دیجیتال سازی زنجیره ارزش، تغییر رفتار مصرف کننده و ایجاد شهرک صنفی را از جمله ۵ مسیر مطالعاتی برای توسعه صنعت نساجی استان یزد برشمرد و افزود: نوسانات قیمت نخ و قاچاق هم از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

مدیرکل صمت استان یزد گفت: برای تولید پوشاک یزدی باید با آموزش، ورود فناوری و حرفه‌ای گری عمل کرد که ۳ تا ۵ سال زمان می‌برد.

از دیگر موضوعات مورد تأکید در این برنامه، ضرورت تدوین سند راهبردی صنعت نساجی استان یزد بود؛ سندی که بتواند مسیر حمایت از واحد‌های تولیدی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه بخش‌های مختلف زنجیره ارزش و نقش بخش خصوصی را مشخص کند.

همچنین با اشاره به ظرفیت صنعت نساجی به‌عنوان صنعتی با مصرف آب کمتر در مقایسه با بسیاری از صنایع آب‌بر، بر لزوم توجه جدی به توسعه این بخش در مسیر تحقق اقتصاد پایدار و کاهش فشار‌های زیست‌محیطی استان تأکید شد.

در پایان نیز بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی برای مصرف کالای ایرانی، معرفی توانمندی تولیدکنندگان داخلی و برندسازی محصولات نساجی استان از طریق برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌ها و سریال‌ها تأکید شد.

حاضران در برنامه «رصد» معتقد بودند حمایت از صنعت نساجی یزد، نیازمند همکاری هم‌زمان دولت، مجلس، بخش خصوصی و رسانه‌هاست تا ظرفیت‌های این صنعت به فرصتی پایدار برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان تبدیل شود.