به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،قاریان پیشکسوت قرآن کریم در سه‌هزار و سیصد و هفدهمین محفل انس با قرآن, امشب ساعت ۲۰ در شبستان امام خمینی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.

محمدحسین سبزعلی و حسن رضاییان، دو قاری ممتاز و پیشکسوت قرآن به اجرای تلاوت پرداخته و در ادامه احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی قرآن نیز در این محفل که اجرای آن را محمد عبادی به عهده دارد، تلاوت خواهد کرد.

در پایان این محفل نیز به قید قرعه به تعدادی از حضار جوایزی اهدا خواهد شد.