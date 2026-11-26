همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، رژه موتوری با حضور ۲۰۰ موتورسوار بسیجی در شهر‌های سین، دولت‌آباد، دستگرد و خورزوق شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده گردان امنیتی ۴۰۴ شهرستان برخوار گفت: حضور منسجم و پرشور بسیجیان در این برنامه، جلوه‌ای از آمادگی، اقتدار، اتحاد و روحیه مسئولیت‌پذیری نیرو‌های بسیجی و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر است.

سرهنگ پاسدار رضا قربانی افزود: بسیج همواره از متن مردم برخاسته و در مقاطع مختلف انقلاب، با تکیه بر ایمان، بصیرت و روحیه ایثار، در عرصه‌های خدمت‌رسانی، دفاع از ارزش‌ها و کمک به حفظ امنیت جامعه حضوری فعال داشته است.

وی گفت: حضور ۲۰۰ موتورسوار در این رژه، نمادی از همبستگی و انسجام بسیجیان شهرستان و آمادگی آنان برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم است.

سرهنگ قربانی با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد: فرهنگ بسیج، فرهنگ حضور به‌موقع در میدان، ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت است و بسیجیان تا پای جان در مسیر پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم خواهند ماند.