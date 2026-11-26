تصادف دو خودروی سمند و پراید در محور شادگان به بندرامام خمینی پنج مصدوم و یک کشته در پی داشت.

شش مصدوم و کشته در تصادف دو خودروی سواری در محور شادگان به بندرامام خمینی

شش مصدوم و کشته در تصادف دو خودروی سواری در محور شادگان به بندرامام خمینی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع تصادف دو خودروی سمند و پراید در محور شادگان به بندرامام خمینی خبر داد که در پی آن پنج نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

دکتر یاسین افرا اظهار کرد: ساعت ۰۷:۰۳ صبح روز پنجشنبه، ۵ آذرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی سمند و پراید در محور شادگان به بندرامام خمینی، محدوده جاده قدمگاه، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات درمانی و امدادی لازم برای مصدومان انجام شد.

افرا تصریح کرد: در این حادثه پنج مرد مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به بیمارستان نوید بندرامام خمینی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: در این حادثه یک مرد حدوداً ۴۰ ساله نیز جان خود را از دست داده بود.