ساماندهی و لایروبی رودخانه جنب دادگستری شهرستان رودبار جنوب، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، برای ساماندهی و لایروبی رودخانه جنب دادگستری شهرستان رودبار جنوب۴۰ میلیارد تومان، هزینه خواهد شد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، در سفر به رودبار جنوب افزود: در شهرستان‌های جیرفت و رودبار جنوب، رودخانه‌هایی وجود دارد که به علت قرار گرفتن در محدوده شهری، نیازمند اجرای طرح‌های ساماندهی و دیوارسازی هستند.

بگفته وی پیگیری برای انجام سایر تعهدات نیز در حال انجام و امید است این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.