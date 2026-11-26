به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار حمید دامغانی در این دیدار با بیان اینکه بسیج در همه عرصه‌ها بویژه در دفاع از تمامیت ارضی کشور جانفدای ایران عزیز و انقلاب شکوهمند اسلامی است گفت: شهادت این شهید والامقام در ایام اغتشاشات دی ماه سال گذشته هم در همین راستا و سندی بر حقانیت بسیج است.

بسیجی شهید محمد میرزائی در جریان اغتشاشات دی ماه سال ۱۴۰۴ در مقابله با اقدامات خرابکارانه تروریست‌های مسلح در املش به شهادت رسید.