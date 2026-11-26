رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تجهیز حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) خبر داد و گفت: این طرح قابلیت اجرا برای ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارد و با تکمیل فرآیند هوشمندسازی ناوگان، تصادفات اتوبوسی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا اکبری در مراسم افتتاح سامانه جامع پلیس راه فراجا با اشاره به همکاری مطلوب سازمان راهداری و پلیس راهور در سال‌های گذشته، اظهار کرد: تمرکز بر کنترل رفتار رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جمله رویکردهای کشورهای موفق در کاهش تصادفات است و ما نیز باید با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و هوش مصنوعی، رفتار رانندگان را به‌صورت لحظه‌ای پایش کنیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای آذرماه امسال فعالیت ناوگان اتوبوسی منوط به فعال بودن سامانه موقعیت‌یاب شده است، افزود: هفته آینده فرآیند صدور صورت‌وضعیت اتوبوس‌ها به سامانه معاینه فنی متصل می‌شود و پس از آن اطلاعات مربوط به توقف‌ها، سرعت لحظه‌ای و متوسط و موقعیت مکانی اتوبوس‌ها در دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه این طرح برای ناوگانی متشکل از حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو قابلیت اجرا دارد، گفت: تاکنون حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو به این سامانه مجهز شده‌اند و سازمان راهداری با جدیت روند اجرای این طرح را دنبال می‌کند.

اتصال سکوی پایش هوشمند ناوگان به سامانه سوخت

اکبری از سکوی پایش ناوگان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های داده‌محور کشور یاد کرد و افزود: در مراحل بعدی، این سامانه به سامانه سوخت ناوگان متصل خواهد شد و ظرفیت‌های متعدد دیگری نیز برای بهره‌برداری از آن وجود دارد.

وی با اشاره به نتایج بررسی رفتار رانندگان ناوگان بین‌المللی که سال‌ها در کشورهای همسایه و اروپایی تردد داشته‌اند، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت خودروهای تجاری در داخل کشور ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت بیشتر از خودروهای تجاری حاضر در مرزهاست؛ از این رو هوشمندسازی ناوگان به‌عنوان یک اولویت و ضرورت دنبال می‌شود.

حذف فرآیندهای کاغذی در نظارت فنی ناوگان

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل باری و مسافری خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، مدیران فنی به‌جای استفاده از فرآیندهای کاغذی، باید شاخص‌های فنی اتوبوس‌ها و کامیون‌ها را از طریق نرم‌افزار تلفن همراه کنترل و ثبت کنند.

اکبری افزود: با اجرای این طرح، اطلاعات مربوط به اپراتور، مدیر فنی و زمان و مکان دقیق حرکت ناوگان مشخص و ثبت خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید به‌عنوان یکی از عوامل مهم و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف وارد میدان شود، هرچند این میزان مشارکت کافی نیست و باید الگوهای مشارکتی گسترده‌تری طراحی شود.