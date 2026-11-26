در طرح نهضت ملی امداد و نجات، کمک‌های اولیه به ۵۰ نفر از مدیران و مربیان مهد‌های کودک شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاغری آموزش داده شد.

طرح نهضت ملی امداد و نجات/آموزش کمک‌های اولیه به مربیان مهد‌های کودک چهارمحال و بختیاری

طرح نهضت ملی امداد و نجات/آموزش کمک‌های اولیه به مربیان مهد‌های کودک چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: این دوره آموزشی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و توانمندسازی مدیران و مربیان مهد‌های کودک برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری برگزار شد.

طاهری افزود: در جریان این دوره، شرکت‌کنندگان با مباحث مقدماتی کمک‌های اولیه، اصول امدادرسانی، نحوه ارزیابی شرایط حادثه، چگونگی مواجهه با مصدومان و اقدامات اولیه هنگام بروز حوادث آشنا شدند. همچنین نکات ایمنی مرتبط با محیط‌های آموزشی و شیوه برخورد صحیح با حوادث احتمالی برای کودکان آموزش داده شد.