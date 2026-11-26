کارشناس هواشناسی از کاهش تدریجی دمای هوا در استان قم طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۶ درجه و فردا ۲۱ درجه سانتیگراد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از کاهش تدریجی دمای هوا از فردا خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۶ درجه و فردا ۲۱ درجه سانتیگراد است.

مرتضی صبوری افزود: اواسط هفته آینده نیز حداکثر دمای هوای شهر قم به ۱۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی با اشاره به پایدار بودن وضعیت جوی استان طی روز‌های آینده گفت: جو نسبتا آرام روز‌های آینده، شرایط را برای انباشت آلاینده‌های جوی فراهم می‌کند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان از ورود سامانه بارشی در هفته آینده خبر داد و افزود: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه شاهد بارش باران در همه مناطق استان خواهیم بود.