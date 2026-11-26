مراسم رونمایی از کتاب «درس خارج فقه القضا و الشهادات» اثر آیت‌الله علی سیفی آملی، استاد درس خارج فقه و مسئول حوزه علمیه حضرت حجت(ع) تهران، با حضور جمعی از اساتید، روحانیون، ائمه جماعات، طلاب و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در مسجد جامع امام رضا(ع) شهرک اکباتان برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب حاصل سال‌ها تدریس، پژوهش و بررسی مباحث تخصصی فقه قضایی است که به همت حجت‌الاسلام والمسلمین رضا سیفی آملی، استاد حوزه علمیه و دانشگاه، و حجت‌الاسلام والمسلمین نصرت‌الله سهرابی تدوین و منتشر شده است.

صیانت از حقوق مردم؛ وظیفه حوزه، روحانیت و حکومت

آیت‌الله علی سیفی آملی در این مراسم با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مردم، این موضوع را از وظایف مهم حوزه‌های علمیه، روحانیت و حکومت دانست و بر ضرورت توجه به مبانی دینی و فقهی در اداره جامعه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت امر، ویژگی‌هایی همچون عدالت، تقوا و شجاعت را از الزامات این جایگاه برشمرد و با تبیین آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره ویژگی‌های مؤمن واقعی، بصیرت را از مهم‌ترین شاخصه‌های مؤمن دانست.

استاد خارج فقه با بیان اینکه بصیرت به معنای درک فراتر از مسائل روزمره و شناخت پیامدهای آینده است، بر ضرورت برخورداری از نگاه عمیق در مسائل سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی تأکید کرد.

ضرورت تداوم اجتهاد برای پاسخگویی به نیازهای معاصر

آیت‌الله سیفی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات علمی و اخلاقی بزرگان حوزه، از جمله آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، بر باز بودن باب اجتهاد و ضرورت بهره‌گیری از منطق اجتهادی برای پاسخگویی به مسائل و نیازهای روز جامعه تأکید کرد.

وی همچنین با استناد به روایات نبوی و علوی، به تبیین آسیب‌های تعلقات دنیوی پرداخت و خاطرنشان کرد: وابستگی به مادیات می‌تواند مانعی در مسیر تعالی معنوی انسان و انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی باشد.

این استاد حوزه علمیه در پایان با تأکید بر ضرورت رهایی از وابستگی‌های دنیوی، خدمت صادقانه به دین و شریعت را مستلزم برخورداری از نگاه روشن و دوری از تعلقات مادی دانست.

فقه‌القضا؛ دانشی مرتبط با جان، مال و آبروی مردم

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا سیفی آملی به تشریح اهمیت و جایگاه فقه‌القضا در جهان امروز پرداخت.

وی با اشاره به گستردگی مباحث استدلالی در حوزه فقه قضایی اظهار کرد: فقه‌القضا از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که مستقیماً با جان، مال و آبروی مردم در ارتباط است و دقت و تعمق در این حوزه، ضرورتی شرعی و اجتماعی به شمار می‌رود.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه همچنین با اشاره به سوابق علمی آیت‌الله علی سیفی آملی و بهره‌مندی ایشان از محضر بزرگان و مراجع عظام شیعه، از جمله آیات عظام فاضل لنکرانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی، تدوین این اثر را بازتابی از سال‌ها تجربه علمی و آموزشی دانست.

تدوین کتاب در پاسخ به نیاز اساتید، قضات و حقوقدانان

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا سیفی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی شکل‌گیری و تدوین کتاب «درس خارج فقه القضا و الشهادات» اشاره کرد و گفت: این اثر در پاسخ به درخواست جمعی از اساتید، وکلا، قضات و حقوقدانان برای برگزاری درس خارج در موضوع فقه‌القضا شکل گرفت.

وی افزود: این درخواست با استقبال و تشویق آیت‌الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، همراه شد و زمینه برگزاری و مستندسازی مباحث علمی این درس را فراهم کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های اولیه در ثبت و ضبط مباحث درسی اظهار داشت: با تلاش مستمر و همکاری‌های علمی، محتوای این دروس گردآوری و تدوین شد و در نهایت پس از دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسید تا در دسترس اساتید، پژوهشگران، قضات و دانشجویان قرار گیرد.

در پایان این مراسم، کتاب «درس خارج فقه القضا و الشهادات» با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، ائمه جماعات، طلاب و شرکت‌کنندگان در درس خارج فقه قضا و شهادت رونمایی شد.

این اثر با هدف توسعه مطالعات تخصصی در حوزه فقه قضایی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی جامعه علمی و حقوقی از مباحث اجتهادی در موضوع قضا و شهادات منتشر شده است.