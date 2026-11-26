برخورد یک دستگاه خودروی سمند با پراید در محور شادگان به بندرامام خمینی (ره) یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در محور شادگان به بندرامام با یک کشته و پنج مصدوم

تصادف در محور شادگان به بندرامام با یک کشته و پنج مصدوم

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، برخورد یک دستگاه خودروی سمند با پراید در محور شادگان به بندرامام خمینی (ره) یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: پس از وقوع حادثه، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان نوید بندرامام خمینی (ره) انتقال یافتند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه پنج مرد مصدوم شدند و یک مرد حدود ۴۰ ساله نیز جان خود را از دست داد.