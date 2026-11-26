\u00a0\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f4 \u0622\u0630\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062e\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u0628\u0631 \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0631\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0648 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u06cc\u06cc\u0646\u060c \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0645\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062e\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0644\u0648\u062d \u0648 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u0627 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f.