معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از نصب و استفاده ۷۴ درصدی مشترکان تهرانی از نرم‌افزار «برق من» خبر داد و گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند با استفاده از این بستر هوشمند، طیف گسترده‌ای از خدمات برق پایتخت را به‌صورت برخط و غیرحضوری دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین پوریا؛ با اشاره به استقبال گسترده مشترکان تهرانی از خدمات غیرحضوری و هوشمند صنعت برق، از نصب و استفاده ۷۴ درصدی مشترکان برق پایتخت از نرم‌افزار «برق من» خبر داد و این میزان استقبال را نشان‌دهنده حرکت شهروندان به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدمات الکترونیک و تسهیل ارتباط با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ دانست.

وی با تأکید بر توسعه خدمات برخط و کاهش مراجعات حضوری افزود: هموطنان تهرانی می‌توانند با نصب و استفاده از نرم‌افزار «برق من»، به طیف گسترده‌ای از خدمات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حوزه‌های مختلف دسترسی داشته باشند و امور مرتبط با اشتراک برق خود را به‌صورت غیرحضوری و در کوتاه‌ترین زمان بابت پیگیری کنند.

پوریا با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این نرم‌افزار تصریح کرد: اطلاع از زمان خاموشی‌های برنامه ریزی شده خدمات فروش و پس از فروش، خدمات مرتبط با حوزه بهره‌برداری و همچنین بررسی مصرف انرژی و اطلاعات کنتور‌های هوشمند، از جمله امکاناتی است که در بستر این برنامه در اختیار مشترکان قرار گرفته است و استفاده از آن می‌تواند ضمن افزایش سرعت و سهولت دریافت خدمات، زمینه ارتقای کیفیت پاسخگویی و توسعه ارتباط هوشمند میان شهروندان و شرکت را فراهم کند.