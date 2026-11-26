نشست شورای ترافیک شهرستان میبد برگزار شد و طی آن، مجموعه‌ای از طرح‌های ترافیکی با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز، روان‌سازی عبور و مرور و افزایش ایمنی معابر شهری به تصویب رسید؛ طرح‌هایی که اصلاح چند خیابان و میدان، تأمین پارکینگ و ساماندهی دوربرگردان‌ها را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هشتمین نشست شورای ترافیک شهرستان میبد برگزار شد و طی آن، مجموعه‌ای از طرح‌های ترافیکی با هدف رفع نقاط حادثه‌خیز، روان‌سازی عبور و مرور و افزایش ایمنی معابر شهری به تصویب رسید؛ طرح‌هایی که اصلاح چند خیابان و میدان، تأمین پارکینگ و ساماندهی دوربرگردان‌ها را شامل می‌شود.

در این نشست که به ریاست سیدمهدی طباطبایی فرماندار شهرستان میبد برگزار شد، طرح اصلاح و بهسازی دوربرگردان بلوار اشتری بیده بررسی و تصویب شد. اجرای کامل این طرح در مرحله نخست به آزادسازی املاک موردنیاز بستگی دارد. همچنین مقرر شد مسدودسازی بریدگی تقاطع باغ‌شهر، ایجاد گذرگاه عابر پیاده و احداث سرعت‌گیر نیز در طرح پیش‌بینی شود.

در ادامه، طرح اصلاح ترافیکی بلوار ولیعصر و میدان حضرت علی‌اکبر بررسی شد و با توجه به محدودیت‌های ناشی از حریم رودخانه و ضرورت اخذ مجوز از شرکت آب منطقه‌ای، مقرر شد گزینه نخست طرح، در صورت موافقت این شرکت، برای اجرا پیگیری شود.

همچنین در خصوص درخواست پلیس راهور برای استقرار ایستگاه پلیس در میدان پارک فلسطین، مقرر شد شهرداری میبد با همکاری پلیس راهور حداکثر ظرف یک هفته از محل بازدید و نسبت به جانمایی ایستگاه اقدام کند.

از دیگر مصوبات این جلسه، مسدودسازی دوربرگردان انتهای خیابان رشیدالدین بود که بر اساس آن، مقرر شد با مکاتبه و تعیین مهلت ۲۰ روزه به شرکت آب و فاضلاب برای نصب راهبند، در صورت اجرا نشدن تعهدات در موعد مقرر، شهرداری نسبت به مسدودسازی دوربرگردان اقدام کند.

طرح اصلاح خیابان حضرت مهدی (عج) نیز با پیش‌بینی جابه‌جایی ترانس و شبکه فشار قوی برق به تصویب رسید. بر این اساس، شرکت توزیع برق موظف شد در اسرع وقت نسبت به جابه‌جایی تأسیسات اقدام کند و هزینه‌های مربوط را شهرداری تأمین کند.

در خصوص ساخت‌وساز در مسیر اصلاحی این خیابان نیز مقرر شد با دستور دادستان، عملیات اجرایی ساختمان متوقف و پیگیری‌های لازم برای توافق و آزادسازی محدوده موردنیاز انجام شود.

تأمین ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع پارکینگ در محور خیابان حضرت مهدی (عج) با توجه به موقعیت اداری این محدوده و بر اساس نظر کمیسیون ماده پنج، از دیگر موضوعات مورد تأکید اعضای شورا بود.

همچنین طرح اصلاح رفیوژ میانی خیابان معزالدین با ابعاد پیش‌بینی‌شده شامل عرض ۹۰۰ متر و طول هزار متر، با لحاظ موضوع آزادسازی و وضعیت پلاک باقی‌مانده بررسی شد. طرح رفیوژ میانی خیابان دوازدهم دی نیز در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش دیگری از جلسه، درخواست شهرداری بفروئیه برای اصلاح میدان امام رضا (ع) از سمت جنوب مطرح و طرح پیوست آن تصویب شد. طرح پیشنهادی اصلاح میدان امام حسن (ع) این شهر نیز با در نظر گرفتن آزادسازی‌های موردنیاز به تصویب اعضای شورا رسید.

اجرای دقیق طرح ترافیکی میدان پارک فلسطین نیز از دیگر مصوبات این نشست بود که مقرر شد مکاتبات لازم با شهرداری انجام و رونوشت آن برای دادستانی ارسال شود.

تصمیمات هشتمین جلسه شورای ترافیک شهرستان میبد با محوریت ساماندهی شبکه معابر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان اتخاذ شد.