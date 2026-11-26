به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سردار حمید دامغانی امروز در مراسم گلباران مزار شهدای لاهیجان و آیین گرامیداشت هفته بسیج، با بیان اینکه بسیج یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، اظهار کرد: بسیج به دلیل مبانی اعتقادی و ریشه‌های عمیق فرهنگی و اجتماعی خود، الگویی منحصر‌به‌فرد است که امکان کپی‌برداری از آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی افزود: هر جا مردم به خدمتی نیاز داشته باشند، بسیج متناسب با نیاز جامعه وارد میدان می‌شود و در عرصه‌های مختلف در کنار مردم حضور دارد.

وی از ناکامی دشمنان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت و تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته، دشمنان با توطئه‌هایی همچون جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و حوادث دی‌ماه تلاش کردند با شیوه‌های مختلف زمینه فروپاشی نظام جمهوری اسلام و تجزیه کشور را فراهم کنند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

سردار دامغانی با بیان اینکه دشمن پیش از آغاز جنگ اخیر روی ایجاد ناآرامی‌های داخلی حساب باز کرده بود، تصریح کرد: دشمنان با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، فشار‌های اقتصادی و رسانه‌ای، سوءاستفاده از اعتراضات و سازماندهی عناصر نفوذی، آسیب‌هایی را به کشور وارد کردند و با تصور ایجاد بستر مناسب، زمینه را برای آغاز جنگ رمضان فراهم دیدند.

وی با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمنان گفت: عملیات‌های نظامی جمهوری اسلامی، گسترش ابعاد منطقه‌ای جنگ و اقدامات راهبردی در تنگه هرمز، دشمن را با چالش جدی مواجه کرد، اما ضربه اصلی به محاسبات دشمن، انسجام و بعثت مردمی بود که امید آنان را برای دستیابی به اهدافشان از بین برد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه تقابل آمریکا با ایران صرفاً به توانمندی‌های نظامی و هسته‌ای کشور محدود نمی‌شود، افزود: دشمنان با اصل ایران اسلامی مشکل دارند و این تقابل از گذشته وجود داشته است؛ راهبرد اصلی آنها تسلیم کردن ملت ایران است.

وی از ناکامی دشمنان در ترور فرماندهان و شخصیت‌های نظامی گفت و اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی متکی به افراد نیست، بلکه ستون‌های آن بر قلب، ایمان و اعتقاد آحاد مردم استوار شده و اقدامات تروریستی و عملیات‌های نظامی نمی‌تواند این ساختار مستحکم را متزلزل کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی بسیج گفت: بسیج ریشه‌ای اعتقادی و مردمی دارد و برخاسته از فرهنگ و تمدن این سرزمین است.

این تفکر حتی پیش از انقلاب اسلامی در میان مردم وجود داشته و نهضت جنگل نیز یکی از جلوه‌های این فرهنگ ریشه‌دار است که از فرهنگ عاشورا و تمدن کهن ایران سرچشمه گرفته و نسل به نسل منتقل شده است.

وی با هشدار نسبت به تداوم توطئه‌های دشمنان در عرصه اقتصادی و ایجاد ناآرامی‌های داخلی تصریح کرد: دشمن پس از ناامیدی از دستیابی به برتری نظامی، بار دیگر به دنبال ایجاد چالش از طریق مسائل و اتفاقات داخلی است تا انسجام ملی را تضعیف کرده و همزمان با اقدامات دیگر، زمینه اجرای توطئه‌های خود را فراهم کند.

سردار دامغانی حفظ اتحاد و انسجام ملی را مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه دانست و تأکید کرد: رهبر انقلاب راهبرد‌های لازم را مشخص کرده‌اند و همه باید برای حفظ وحدت و انسجام حداکثری تلاش کنیم.

دشمن به دنبال بزرگ‌نمایی اختلافات است و در این شرایط باید هوشیارانه عمل کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت کشور در همه عرصه‌ها گفت: هر فردی باید در جایگاه خود برای پیشرفت ایران تلاش کند، به اطرافیان خود یاری برساند و در هر زمینه‌ای که توانایی دارد، در مسیر آبادانی و اقتدار کشور گام بردارد تا بار دیگر دشمنان در رسیدن به اهدافشان ناکام بمانند.