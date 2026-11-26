به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، عبدالرسول جوکار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: امسال ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی فارس به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه میانگین تولید ذرت علوفه‌ای در این شهرستان ۶۵ تن در هکتار است افزود: امسال حدود ۵۴۰ هزار تن محصول از مزارع شهرستان کوار برداشت شد.

جوکار بیان کرد: محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز واحد‌های دامی شهرستان به سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور نیز عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار گفت: با توجه به نقش مهم شهرستان کوار در حوزه دامپروری استان فارس، کشت ذرت علوفه‌ای برای تأمین خوراک دام‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.