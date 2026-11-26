به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بیست‌ و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان با حضور جمعی از مسئولان، خیرین و فعالان حوزه مدرسه‌سازی در یاسوج برگزار شد؛ رویدادی که در آن بر نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر تحصیلی برای دانش‌آموزان تأکید شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این جشنواره، نیروی انسانی متخصص و آگاه به دانش روز را از مهم‌ترین عوامل پیشرفت کشور دانست و گفت: تربیت چنین نیروی انسانی‌ نیازمند تحول در نظام آموزشی، فراهم کردن فضای مناسب تحصیل و بهره‌مندی از برنامه‌ریزی و مدیریت مطلوب است.

رحمانی با اشاره به نقش خیرین در ساخت، تجهیز و توسعه مدارس، بر ضرورت توزیع متوازن امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان تأکید کرد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تأمین تجهیزات آموزشی و گرمایشی و رفع کمبود امکانات بهداشتی مدارس را از نیازهای مهم این حوزه برشمرد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در توسعه فضاهای آموزشی، خواستار تداوم همکاری‌ها برای رفع محرومیت‌های آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان شد.

آیت‌الله حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان نیز با تأکید بر اهمیت آموزش و تربیت در رشد و تعالی جامعه، آگاهی‌بخشی و پرورش انسان‌های توانمند را از زمینه‌های اصلی پیشرفت و توسعه دانست.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای هدف قرار دادن دانش‌آموزان و ضربه زدن به پایه‌های علمی کشور گفت: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن دانش‌آموزان می‌توانند مسیر علم و دانش را متوقف کنند، اما غافل بودند که جریان آموزش و پرورش و تربیت نسل‌های آگاه و دانشمند در کشور ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز در این جشنواره از تعریف ۲۱۸ پروژه در قالب طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم خبر داد.

کرمی گفت: از این تعداد، ۱۵۰ پروژه با ۴۵۰ کلاس درس با مشارکت خیرین و اعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی افزود: شرکت‌های دولتی نیز با مشارکت بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان در ۴۰ مدرسه و با ۳۵۰ کلاس درس در توسعه فضاهای آموزشی استان مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مدارس استان با اشاره به باقی‌ماندن ۵۷ پروژه از مجموع طرح‌های تعریف‌شده، ابراز امیدواری کرد با همراهی خیرین و تأمین اعتبارات موردنیاز، این پروژه‌ها نیز تکمیل شوند.

شاه‌حسینی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز با اشاره به هدف حضور خود و جمعی از خیرین در استان، تشویق نیکوکاران و جلب مشارکت بیشتر برای توسعه فضاهای آموزشی را از اهداف این سفر عنوان کرد.

وی با اعلام آمادگی برای مشارکت در ساخت یک مدرسه در استان، افزود: یکی دیگر از اعضای جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز ساخت یک مدرسه را تقبل کرده است و دیگر خیرین حاضر نیز برای مشارکت در مدرسه‌سازی اعلام آمادگی کرده‌اند.

شاه‌حسینی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ مدرسه‌سازی، حضور خیرین را فرصتی برای کمک به رفع کمبود فضاهای آموزشی و فراهم کردن امکانات بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان دانست.

توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل مدارس نیمه‌تمام و فراهم کردن امکانات تحصیلی مناسب برای دانش‌آموزان مناطق محروم، از مهم‌ترین محورهای بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز کهگیلویه و بویراحمد بود؛ جشنواره‌ای که بار دیگر نقش مشارکت خیرین را در ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان این استان برجسته کرد.