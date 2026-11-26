به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آخرین رده بندی تیم‌های تنیس بانوان (بیلی جین کینگ کاپ) بر روی سایت فدراسیون جهانی منتشر شد که طی آن تیم زنان کشورمان صعودی ۲۸ پله‌ای را تجربه کرد.

تیم تنیس زنان ایران با هدایت ارغوان رضایی و با شکست پاکستان، جواز صعود به گروه ۲ آسیا و اقیانوسیه را به دست آورده و عملکرد خوب این تیم نقش به‌سزایی در صعود ۲۸ پله‌ای این تیم داشته است.