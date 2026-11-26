ساماندهی و بهسازی جاده دسترسی به مجتمع دامداری سبک بفروئیه با هدف تسهیل تردد دامداران و حمایت از فعالیت‌های تولیدی این منطقه، در دستور کار مسئولان شهرستان میبد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در نشست بررسی مشکلات و نیازهای زیرساختی مجتمع دامداری سبک بفروئیه که با حضور سیدمهدی طباطبایی فرماندار شهرستان میبد، بخشدار و شهردار بفروئیه برگزار شد، موضوع ساماندهی و زیرسازی جاده دسترسی به این مجتمع مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد عملیات زیرسازی مسیر با همکاری شهرداری و بخشداری بفروئیه و مشارکت بسیج سازندگی اجرا شود.

بهسازی این مسیر علاوه بر بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد دامداران، زمینه ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در مجتمع دامداری سبک بفروئیه را فراهم خواهد کرد.