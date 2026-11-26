برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال به مناسبت هفته بسیج در شیروان و سملقان

حمایت و شناسایی استعداد‌های رسانه‌ای، تقویت مهارت‌های تولید محتوا و ترویج آثار خلاقانه در بین جوانان و نوجوانان شهرستان های شیروان و سملقان از اهداف برگزاری این رویداد بود.