برگزاری هشتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال به مناسبت هفته بسیج در شیروان و سملقان
حمایت و شناسایی استعدادهای رسانهای، تقویت مهارتهای تولید محتوا و ترویج آثار خلاقانه در بین جوانان و نوجوانان شهرستان های شیروان و سملقان از اهداف برگزاری این رویداد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، هشتمین رویداد تولید محتوای بسیج با حضور فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوا با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای رسانهای، تقویت مهارتهای تولید محتوا و ترویج تولید آثار خلاقانه و اثرگذار در حوزه رسانه در شهرهای شیروان و سملقان برگزار شد.
جوانان و نوجوانان شرکتکننده در این رویداد با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و ابزارهای نوین تولید محتوا، در بخشهای مختلف به رقابت و ارائه توانمندیهای خود میپردازند.
تبادل تجربه، ارتقای مهارتهای تخصصی و شناسایی ظرفیتهای جدید در عرصه تولید محتوای رسانهای از دیگر اهداف این رویداد است.