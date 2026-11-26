محسن مؤمنی شریف (نویسنده) گفت: هنرمندان متعهد همواره در شادی‌ها، غم‌ها و حوادث مختلف در کنار مردم بوده‌اند و امروز مسئولیت آنها در معرفی مردم ایران به جهان، با زبان هنر دوچندان شده است.



محسن مؤمنی شریف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: هنرمندان ما از ابتدای انقلاب در کنار مردم بوده‌اند و در همه حوادث، از جمله دوران هشت سال دفاع مقدس و دو جنگ اخیر، همراه مردم حضور داشته‌اند.

وی افزود: هنرمندان راویان صادق و مردمی هستند؛ مردمانی که به تعبیر رهبر شهید، مبعوث شده‌اند و مأموریتی الهی بر عهده دارند.

این نویسنده با اشاره به جایگاه ایران در نگاه جهانی گفت: امروز درباره ایران پرسش‌های بسیاری مطرح می‌شود و جهان بیش از گذشته به شناخت مردم ایران نیاز دارد. در این میان، زبان هنر می‌تواند مردم ایران را به دیگر ملت‌ها معرفی کند؛ بنابراین مسئولیت هنرمندان از این پس دوچندان است.

آقای محسن مؤمنی شریف گفت: آقای علیرضا قزوه یکی از شاعران پیشگام بوده که همواره در حوادث مختلف حضور داشته و به اتفاقات واکنش نشان داده است؛ از دوران هشت سال دفاع مقدس که سروده‌هایش را مداحان بزرگی همچون آهنگران می‌خواندند.

وی افزود: این شاعر پس از شهادت شهید سلیمانی نیز منظومه‌ای بزرگ و ماندگار با عنوان «انگیزه ترامپ‌کشی» را آغاز کرد.

آقای مؤمنی شریف با اشاره به قابلیت ترجمه این اثر گفت: این منظومه به زبان شعر سپید سروده شده تا امکان ترجمه آن فراهم باشد. معتقدم این کتاب در کشور‌های عربی و همچنین کشور‌های انگلیسی‌زبان می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و به اثری شناخته‌شده تبدیل شود.