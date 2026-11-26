به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا و مرمد ولایت مدار شهر درچه برگزار شد، یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه ۸ شهید سرافراز محله فودان و هفته بزرگداشت دلاورمردان بسیج گرامی داشته شد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از ادوات نظامی منهدم شده دشمن امریکایی صهیونیستی در جنگ رمضان به نمایش درآمد.

شهر درچه بیش از ۵۳۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و به عنوان شهر شاهد نمونه کشور معرفیی شده است.