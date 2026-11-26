نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: بسیج ۲۰ میلیونی با اتکا به تعالیم اسلامی شکل گرفت؛ نیرویی که در همه مشکلات در کنار مردم بود و در جنگ تحمیلی نقش خود را آشکارتر نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، در دیدار با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی و جمعی از بسیجیان استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با تأکید بر اینکه بسیج برگرفته از محتوای دین و الهام‌گرفته از قرآن است، گفت: «بسیج روح حاکم بر دین است و بسیج ۲۰ میلیونی با اتکا به تعالیم اسلامی شکل گرفت؛ همان نیرویی که در همه مشکلات در کنار مردم بود و در جنگ تحمیلی نقش خود را آشکارتر نشان داد.»

امام جمعه ارومیه در سخنانی با اشاره به ضرورت حضور همه‌جانبه مردم در صحنه، اظهار داشت: «همه باید پای کار باشند و میدان را ترک نکنیم؛ چراکه قرآن کریم نیز ما را از روی‌گردانی از مقابله با دشمن نهی کرده است.» وی با بیان اینکه امروز وظیفه ما حضور در میدان و تلاش در دفاع از کشور است، افزود: «این حضور مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها کمتر از جبهه‌های جنگ نیست.»

حجت‌الاسلام قریشی با گرامیداشت یاد رهبر شهید و سرداران انقلاب، از جمله سردار سلیمانی، تصریح کرد: «بزرگان ما شهادت را از خدا خواستند و به آرزوی خود رسیدند؛ آنان برای دین قیام کردند.»

وی همچنین با اشاره به ایستادگی ایران در برابر آمریکا گفت: «دنیا امروز به ایران نگاه دیگری دارد و ترامپ واقعاً به زانو درآمده و نمی‌داند چه کند؛ چنین مقابله و مقاومتی در دنیا سابقه ندارد.»

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با قدردانی از صبر و مقاومت مردم، خاطرنشان کرد: «ما در نعمت فراوانی هستیم؛ مردمی که ۹ ماه است در میدان حضور دارند، واقعاً نعمت و موهبت خداوند هستند. اگر بندگی را بلد باشیم، خداوند نیز موهبت خود را آشکار می‌کند.»