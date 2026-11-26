بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مهندس محمد عطاردیان، از دانش‌آموختگان پیشکسوت دانشکده فنی دانشگاه تهران، از پیشگامان صنعت احداث و چهره‌ برجسته جامعه کارفرمایی ایران، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

آن مهندس فرهیخته و کارآفرین توانمند، طی دهه‌ها فعالیت حرفه‌ای و صنفی، خدمات ارزشمندی در عرصه عمران و آبادانی کشور، پایه‌گذاری و اعتلای تشکل‌های کارفرمایی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان از خود به یادگار گذاشت.

بی‌تردید تلاش‌های ماندگار آن مرحوم در مسیر سازندگی و توسعه کشور و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی، میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده جامعه مهندسی و کارآفرینی ایران خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه دانشگاهی به‌ویژه خانواده بزرگ دانشکده فنی دانشگاه تهران، جامعه مهندسی، کارآفرینان و تشکل‌های صنفی و کارفرمایی کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و علو درجات و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.