مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و توقیف ۲۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در پنج مزرعه با همکاری پلیس فراجا و دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و توقیف ۲۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در پنج مزرعه با همکاری پلیس فراجا و دستور قضایی خبر داد.

محمد فراتی گفت: این دستگاه‌ها در مناطق مختلف اهواز شامل ۱۴ دستگاه در دو مزرعه در منطقه منبع آب، چهار دستگاه در روستای عنافچه و دو دستگاه در شهرک فرهنگیان و دو دستگاه در کوی سیاحی کشف و ضبط شدند.

وی با اشاره به مصرف بالای برق دستگاه‌های استخراج رمزارز افزود: فعالیت غیرمجاز این دستگاه‌ها موجب افزایش فشار بر شبکه توزیع، نوسانات ولتاژ، آسیب به تجهیزات و احتمال بروز خاموشی و آتش‌سوزی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تأکید بر برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.