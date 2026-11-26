­مدیرعامل شرکت برق حرارتی از افزایش پنج هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق حرارتی کشور برای اوج تابستان سال آینده خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار سهم نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی به ۵۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عظیم اعتمادی در نشست مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه ظرفیت تولید برق کشور، اظهار داشت: در اوج تابستان امسال توانستیم دو هزار و ۲۴ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به شبکه سراسری برق اضافه کنیم که این واحد‌ها در دوره اوج مصرف در مدار خدمت‌رسانی قرار داشتند.

وی افزود: برای اوج تابستان سال آینده نیز مجموعا سه هزار و ۴۱۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار خواهد شد و همچنین یک‌هزار و ۶۶۸ مگاوات ظرفیت نیروگاهی آسیب‌دیده در جنگ نیز بازسازی می‌شود که مجموع این اقدامات به افزایش بیش از پنج هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق حرارتی کشور منجر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به ضرورت نوسازی نیروگاه‌های فرسوده کشور گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۱۵۵ مگاوات نیروگاه فرسوده در بخش خصوصی و سه هزار و ۷۱ مگاوات در بخش دولتی وجود دارد که مجموع ظرفیت این نیروگاه‌ها به هفت هزار و ۲۲۶ مگاوات می‌رسد و نوسازی آنها نیازمند تامین منابع مالی است.

اعتمادی افزود: این نیروگاه‌ها به دلیل قدمت بالا، مصرف قابل توجه آب و سوخت و هزینه‌های سنگین تعمیرات و نگهداری، نیازمند برنامه‌ریزی برای جایگزینی و ارتقای فناوری هستند.

وی با تاکید بر اهمیت توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی، اظهار داشت: در حال حاضر حدود پنج هزار و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی باقی مانده که دو هزار و ۲۶۰ مگاوات آن مربوط به نیروگاه‌های دولتی و سه هزار و ۴۰ مگاوات مربوط به بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را از اولویت‌های مهم این شرکت دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، موجب ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت خواهد شد.

اعتمادی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در صنعت برق حرارتی طی سال جاری گفت: امسال بزرگ‌ترین نیروگاه راندمان بالای کشور در نیروگاه رودشور وارد مدار شد و نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور نیز در مشگین‌شهر با وجود شرایط دشوار آب‌وهوایی منطقه به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای این طرحها، به دلیل شرایط جنگی سوپروایزر‌های خارجی طرح‌ها را ترک کردند، اما متخصصان و مهندسان ایرانی با تکیه بر توان داخلی توانستند عملیات تکمیل و راه‌اندازی این واحد‌ها را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی همچنین از ثبت رکورد جدید در نصب و راه‌اندازی واحد چهار نیروگاه نکا خبر داد و گفت: این واحد در مدت ۹۹ روز نصب و راه‌اندازی شد که دستاوردی قابل توجه در اجرای طرح‌های نیروگاهی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تکمیل فرآیند احداث سه هزار مگاوات واحد بخار در قالب طرح‌های بیع متقابل، افزود: این طرح شامل ۱۸ واحد بخار با سرمایه‌گذاری بیش از دو میلیارد یورو است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید برق و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی خواهد داشت.

اعتمادی ادامه داد: امسال حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی وارد مدار شده که بهره‌برداری از این ظرفیت موجب صرفه‌جویی حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعبی در مصرف سوخت شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور اظهار داشت: ظرفیت شبکه سراسری برق کشور به ۱۰۲ هزار و ۷۶۶ مگاوات رسیده که ۷۹ هزار و ۷۸۰ مگاوات از این ظرفیت متعلق به نیروگاه‌های حرارتی است.

وی افزود: نیروگاه‌های حرارتی امسال با تولید ۲۵۳ میلیارد کیلووات ساعت برق، معادل ۸۸.۵ درصد از برق مورد نیاز کشور را تامین کرده‌اند و راندمان این نیروگاه‌ها نیز به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

اعتمادی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار سهم نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی به ۵۵ درصد رسیده که بالاترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و توسعه این واحد‌ها و تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های جدید، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری صنعت برق خواهد داشت.