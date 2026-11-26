معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با رویکرد تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی جامعه خبر داد و گفت: بر اساس رویکرد جدید، اجرای طرح‌های پژوهشی منجر به حل مسائل دستگاه‌ها و نهاد‌های رسمی، در ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی امتیاز خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر محمد فرجی‌ها در نشست بررسی چالش‌های مقررات جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی در مسیر تحقق دانشگاه حل مسئله در دانشگاه یزد، با اشاره به ضرورت تحول در مأموریت‌های دانشگاهی اظهار کرد: با مقرراتی که صرفاً بر انتشار مقاله تأکید دارند، نمی‌توان دانشگاه مسئله‌محور را محقق کرد و لازم است حل مسائل واقعی جامعه نیز در نظام ارزیابی استادان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: در بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، مأموریت اجتماعی دانشگاه، پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه، پرورش دانشجویان و مشارکت در حل مسائل واقعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

فرجی‌ها با بیان اینکه دستاورد‌های پژوهشی باید در عرصه عمل نیز اثرگذار باشند، تصریح کرد: نتایج پژوهش‌هایی که به حل مسائل دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های رسمی منجر شوند، در فرآیند ارتقای استادان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

معاون مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه «دانشگاه حل مسئله» در دانشگاه یزد را مطرح کرد و خواستار مشارکت گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها در شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارائه راهکار‌های علمی برای رفع آنها شد.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه یزد نیز جذب و ارتقای اعضای هیأت علمی را از محور‌های اصلی تحقق دانشگاه مسئله‌محور دانست و گفت: مسائل واقعی جامعه باید به متن آموزش و پژوهش دانشگاه وارد شوند.

دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی، شهرک فناوری «یزدانش» را از ظرفیت‌های مهم توسعه همکاری دانشگاه با صنعت و دستگاه‌های اجرایی برشمرد و تأکید کرد: این بستر می‌تواند زمینه حضور مستقیم استادان و دانشجویان در فرآیند شناسایی و حل مسائل بخش‌های مختلف را فراهم کند.

این نشست با حضور جمعی از مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد و با محوریت ماده ۹۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برگزار شد و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره موانع مقرراتی جذب و ارتقا و راهکار‌های تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه مطرح کردند.