رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه از اجرای حکم ارائه خدمات عمومی توسط یکی از متخلفان چرای غیرمجاز دام در مناطق قرق، در راستای حفاظت و احیای منابع طبیعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه گفت: در پی صدور قرار از سوی شعبه اول دادگاه صلح شهرستان سربیشه در هفته جاری (منتهی به ۴ آذر ۱۴۰۵)، یکی از متهمان چرای غیرمجاز دام در مناطق قرق، به ارائه خدمات عمومی به مدت هشت روز معادل ۶۴ ساعت در حوزه منابع طبیعی محکوم شد.

محمودی افزود: در راستای اجرای این حکم، اقدامات لازم بلافاصله در دستور کار قرار گرفت که در روز نخست، متهم با همکاری مأموران پاسگاه ویژه و واحد حفاظت و حمایت، در زمینه درج کد ۱۵۰۴ بر روی بلوک‌های بنچ‌مارک طرح کمربند حفاظتی مشارکت کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه افزود: در روز دوم نیز نامبرده با همکاری واحد‌های فنی اداره، در زمینه تهیه بذر گونه‌های مرتعی و بیابانی مشارکت داشت.

به گفته محمودی افزود: مقرر شده است در ادامه اجرای این حکم، متهم در ایستگاه تولید نهال شهرستان حضور یافته و در فعالیت‌هایی از جمله تولید نهال گلدانی، آبیاری و سایر امور مرتبط با نگهداری و پرورش نهال همکاری کند.