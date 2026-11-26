به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد: ترور دکتر خالد أبوندی و همسرش در پی هدف قرار گرفتن یک واحد مسکونی، جنایت جدیدی است که به کارنامه اقدامات اشغالگران علیه غیرنظامیان افزوده می‌شود.

در ادامه تاکید شد: هدف قرار دادن آپارتمان‌های مسکونی و ترورهای سازمان‌ یافته، نقض مستمر توافق آتش‌بس و قوانین بین‌المللی است و آنچه «شورای صلح» نامیده می‌شود، به دلیل سکوت و حمایت از اسرائیل، مسئولیت سیاسی و اخلاقی ادامه این جنایت‌ها را بر عهده دارد.