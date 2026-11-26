به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردی که با جعل مدارک و معرفی املاک دیگران به‌عنوان ملک خود، از متقاضیان اجاره آپارتمان کلاهبرداری می‌کرد، در منطقه پونک تهران دستگیر شد.

سرهنگ عقیلی، فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، اظهار کرد: در پی ثبت شکایت زنی در کلانتری ۱۱۸ ستارخان، مشخص شد شاکی برای اجاره آپارتمانی در محدوده برق آلستوم، از طریق یکی از سایت‌های اینترنتی با فردی آشنا شده و پس از توافق، قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس تنظیم کرده است.

وی افزود: شاکی پس از امضای قرارداد، مبلغی را به‌عنوان ودیعه و اجاره به متهم پرداخت کرد، اما هنگام مراجعه برای تحویل گرفتن آپارتمان متوجه شد که ملک متعلق به فرد معرفی‌شده نیست و او هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به آن ندارد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی، متهم را در پاساژ گلستان در منطقه پونک دستگیر کردند.

وی بیان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی، به کلاهبرداری با همدستی دو نفر دیگر و تنظیم قرارداد‌های اجاره با استفاده از مدارک جعلی اعتراف کرد. تلاش برای شناسایی و دستگیری همدستان وی همچنان ادامه دارد.

عقیلی با اشاره به شناسایی چند شاکی دیگر در این پرونده گفت: تاکنون چند نفر با همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و مجموع مبالغ دریافت‌شده از شاکیان بیش از چهار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.