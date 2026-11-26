رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به افتتاح فاز نخست مرکز علوم و فنون نوین شمال کشور در گیلان گفت: فناوری پرتودهی با هدف آفت‌زدایی، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری تولید در این مرکز به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، صبح امروز در پایان مراسم بهره‌برداری از فاز نخست مرکز علوم و فنون نوین شمال کشور در رشت و در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگاران گفت: ایجاد این مرکز بر اساس آمایش سرزمینی و با هدف ظرفیت‌سازی برای بهره‌گیری از فناوری‌های هسته‌ای متناسب با توانمندی‌ها و فرصت‌های استان انجام شده است.

محمد اسلامی افزود: در نخستین مرحله، مرکز پرتودهی با توجه به نیاز بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی استان به این فناوری راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه پرتودهی موجب آفت‌زدایی و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی می‌شود، گفت: این فناوری همچنین در بخش بذر و با انجام تحقیقات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی، زمینه افزایش دست‌کم دو برابری برداشت محصول را فراهم کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر تأثیر این فناوری بر اقتصاد کشاورزی استان تصریح کرد: افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کشاورزان و توسعه اقتصادی گیلان داشته باشد.

اسلامی با اشاره به اینکه افتتاح این مرکز آغاز مسیر توسعه فناوری‌های نوین در استان است، افزود: نتایج پژوهش‌های انجام‌شده می‌تواند در آینده برای سایر محصولات نیز مورد استفاده قرار گیرد و دامنه بهره‌گیری از فناوری پرتودهی گسترش یابد.

وی همچنین به فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت در گیلان اشاره کرد و گفت: فناوری پلاسما نیز در این استان به خدمت گرفته شده و کلینیک درمان زخم‌های مزمن، به‌ویژه زخم‌های دیابتی و زخم بستر، از سال گذشته در یکی از بیمارستان‌های رشت راه‌اندازی شده و اکنون فعال است.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد؛ با بهره‌برداری از این مرکز، دامنه خدمات سازمان انرژی اتمی در حوزه‌های مختلف برای مردم گیلان و شمال کشور گسترش یابد.