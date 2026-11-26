

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی جامعه ورزش از آخرین مقررات مبارزه با دوپینگ، ترجمه فارسی سه سند مرتبط با فهرست مواد و روش‌های ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ برای سال ۲۰۲۷ تهیه و منتشر شد.

این مجموعه شامل ترجمه فارسی فهرست مواد و روش‌های ممنوعه ۲۰۲۷، فهرست پایش وادا سال ۲۰۲۷ (Monitoring Program) و خلاصه تغییرات و توضیحات مربوط به فهرست ممنوعه ۲۰۲۷ نسبت به نسخه سال ۲۰۲۶ است.

فهرست مواد و روش‌های ممنوعه، یکی از اسناد بین‌المللی الزامی در چارچوب برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است که مواد و روش‌های ممنوعه در تمام اوقات، مواد و روش‌های ممنوعه در زمان مسابقه و همچنین مواد ممنوعه در رشته‌های ورزشی خاص را مشخص می‌کند.

در نسخه سال ۲۰۲۷ این فهرست، اصلاحات و توضیحاتی در برخی بخش‌ها اعمال شده است. از جمله این تغییرات می‌توان به اصلاح و شفاف‌سازی توضیحات مربوط به مواد مورد سوءمصرف، به‌روزرسانی برخی عناوین و مصادیق در گروه تعدیل‌کننده‌های هورمونی و متابولیک (S ۴)، بازنگری و شفاف‌سازی مقررات مربوط به کانابینوئید‌ها (S ۸) و هماهنگ‌سازی برخی جزئیات مربوط به بتابلوکر‌ها (P ۱) اشاره کرد. همچنین مثال‌ها و توضیحات تکمیلی در برخی گروه‌های دیگر، از جمله مواد تأییدنشده (S ۰) و دیورتیک‌ها و عوامل پوشاننده (S ۵)، ارائه شده است.

فهرست پایش وادا نیز شامل موادی است که در حال حاضر در فهرست مواد ممنوعه قرار ندارند، اما با هدف بررسی الگو‌های احتمالی مصرف و جمع‌آوری اطلاعات علمی و نظارتی، مورد پایش قرار می‌گیرند. بنابراین، قرار گرفتن یک ماده در فهرست پایش به معنای ممنوع بودن مصرف آن نیست.

فهرست مواد و روش‌های ممنوعه سال ۲۰۲۷ پس از تصویب کمیته اجرایی وادا، از اول ژانویه ۲۰۲۷ (۱۱ دی ۱۴۰۵) لازم‌الاجرا خواهد شد و تا پایان سال میلادی جاری، فهرست سال ۲۰۲۶ همچنان ملاک عمل خواهد بود.

ایران نادو به ورزشکاران، مربیان، پزشکان، متخصصان تغذیه و سایر اعضای کادر پشتیبان ورزشکار توصیه می‌کند با مطالعه دقیق اسناد منتشرشده و آشنایی با تغییرات جدید، پیش از آغاز سال ۲۰۲۷ از وضعیت داروها، مکمل‌ها و سایر ترکیبات مورد استفاده اطمینان حاصل کنند. همچنین ورزشکاران باید پیش از مصرف هرگونه دارو یا مکمل، وضعیت آن را از نظر مقررات مبارزه با دوپینگ بررسی کرده و در موارد نیاز به مصرف درمانی مواد یا روش‌های ممنوعه، مطابق ضوابط مربوط به معافیت استفاده درمانی (TUE) اقدام کنند.