به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، همایش «بانوان تمدن‌ساز» با محوریت تبیین نقش و مسئولیت‌های اجتماعی بانوان و بسیجیان در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی برگزار شد.در این همایش، فرمانده ناحیه شهید الله‌دادی ضمن تبریک هفته بسیج، به تشریح وظایف و رسالت بسیجیان پرداخت و حضور آگاهانه و مشارکت مردمی در صحنه‌های اجتماعی و حفظ سنگر خیابان را از برکات ارزشمند فرهنگ بسیجی برشمرد.

وی با اشاره به آثار مثبت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی، اظهار کرد: این حضور نقش مؤثری در کاهش جرائم، بزهکاری و اختلافات خانوادگی داشته است.

همچنین دکتر شریعتمدار، مسئول بین‌المللی بنیاد خاتم‌الاوصیا، در سخنانی بیانیه گام دوم انقلاب را نقشه راه تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و بر ضرورت شناخت دقیق وظایف و مسئولیت‌های بسیجیان و عمل به این رسالت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید کرد.