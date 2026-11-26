به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار فرجیان زاده معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در این آیین ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: امیداوریم با افتتاح ساختمان جدید دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد شاهد اجرای برنامه های اثر بخش در حوزه های مختلف عقیدتی، سیاسی و دینی و همچنین رشد و توسعه معنویت در سپاه باشیم.

حجت الاسلام درخشی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح نیز گفت: ساختمان جدید دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح هزار و 150 متر زیربنا دارد که در سه طبقه احداث شده است و در مدت 20 ماه توسط معاونت مهندسی سپاه فتح استان تکمیل و امروز به بهره برداری رسید

وی اضافه کرد: همچنین ساختمان مهمانسرای دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه فتح از محل منابع داخلی و کشوری احداث و افتتاح شد.