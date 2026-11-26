به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،آیین افتتاح طرح های مشارکتی محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی سپاه میانه به‌ صورت متمرکز در روستای پاوارس و با حضور نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این طرح ها از ابتدای امسال و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از محل قیر تهاتری در اختیار نماینده مجلس و بسیج سازندگی اجرا شده‌اند.

در این مراسم طرح های عمرانی و خدماتی در چهار روستا به بهره‌برداری رسید.

این افتتاح‌ها شامل آسفالت راه روستایی پاوارس به طول ۲.۵ کیلومتر، آسفالت راه روستایی قشلاق موسی‌بیگلو به طول ۶.۵ کیلومتر، آسفالت راه روستایی قشلاق سوپرگلو به طول ۱ کیلومتر، آسفالت راه روستایی سفیدخانی به طول ۶.۵ کیلومتر بود که در مجموع ۱۶.۵ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

همچنین در بخش آبرسانی، آب شرب روستای علی‌بیگلو با هشت و نیم کیلومتر لوله‌گذاری به بهره‌برداری رسید.

مهمانسرا و آشپزخانه صنعتی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) نیز از دیگر طرح های افتتاح‌ شده بود.

این مجموعه با هدف ارائه خدمات رفاهی و اقامتی به زائران و گردشگران مذهبی آستان مقدس امامزاده اسماعیل (ع) احداث شده و شامل مهمانسرا برای اسکان زائران و آشپزخانه صنعتی برای تهیه و توزیع غذای گرم در مناسبت‌های مذهبی و پذیرایی از زائران است.