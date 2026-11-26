افزایش مسمومان مشروبات الکلی در نیشابور به ۲۳۸ نفر رسید
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار مراجعهکنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۲۳۸ نفر خبر داد و افزود: تاکنون ۵ مورد فوت و ۵ مورد مرگ مغزی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان، با تشریح آخرین وضعیت مسمومان افزود: در حال حاضر ۳۸ نفر بستری هستند و ۱۴۸ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند که از این تعداد، ۱۶ نفر با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کردهاند. همچنین ۳۶ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی مشهد و سبزوار اعزام شدهاند که از این تعداد، ۲۶ نفر به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار منتقل شدهاند.
وی ادامه داد: تاکنون ۵ مورد فوت و ۵ مورد مرگ مغزی به ثبت رسیده است.