افزایش مسمومان مشروبات الکلی در نیشابور به ۲۳۸ نفر رسید

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، از افزایش شمار مراجعه‌کنندگان با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به ۲۳۸ نفر خبر داد و افزود: تاکنون ۵ مورد فوت و ۵ مورد مرگ مغزی به ثبت رسیده است.