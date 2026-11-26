به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود گفت : تاکنون ۱۷۵ تن از انگور‌های تولیدی تاکستان‌های شهرستان شاهرود پس از اخذ گواهی مبدأ تولید، در قالب محموله‌های صادراتی به مقصد کشور پاکستان ارسال شده است.

محمدحسن غریب مجنی افزود: این محموله‌های صادراتی از طریق مرز چابهار در استان سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان ارسال می‌شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: ارسال موفقیت‌آمیز این محصولات، زمینه‌ساز توسعه بازار‌های صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محصولات کشاورزی منطقه در بازار‌های بین‌المللی خواهد بود.