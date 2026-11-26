به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان محلات از دستگیری فردی که با راه‌اندازی یک صفحه عمومی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز در فضای مجازی می‌کرد، در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عبدالله سلمانی در تشریح این خبر گفت: با توجه به رصد و پایش صورت‌گرفته در فضای مجازی، مشخص شد یک صفحه اینستاگرام اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز در فضای مجازی می‌کند.

او افزود: مأموران انتظامی شهرستان محلات با انجام اقدامات و تحقیقات فنی و پلیسی، متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قضایی صورت‌گرفته، نامبرده دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.