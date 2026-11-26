سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، پس از ورود به تاشکند، با بازدید از غرفه ایران و گفتگو با دانشجویان ایران‌شناسی و فعالان حوزه گردشگری در ازبکستان، از برنامه‌های آتی دو کشور خبر داد.



وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تداوم گفتگوهای دیپلماتیک در دو سال اخیر، اظهار داشت: در جریان دولت چهاردهم، دیدارها و گفتگوها در سطوح مختلف با مقامات ارشد ازبکستان تکرار شده است. من نیز در اجلاس‌های متعدد با رئیس آژانس گردشگری ازبکستان گفتگو داشته‌ایم که منجر به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری شده است.



وی افزود: ازبکستان کشوری مسلمان است که پیوند فرهنگی عمیقی با ایران دارد. ما تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری در شهرهایی همچون سمرقند و بخارا، روابط را گسترش دهیم. در همین راستا، توافق شد که در اولین فرصت، ۱۰ هنرمند صنایع دستی ایران برای نمایش توانمندی‌ها به ازبکستان اعزام شوند.



صالحی امیری با اشاره به تسهیلات ارائه شده نظیر لغو روادید، تأکید کرد: با وجود چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، ما در حال گفتگو با مقامات ازبکستان هستیم تا موانع موجود را برای توسعه گردشگری و صنایع دستی برطرف کنیم. همچنین با توجه به سابقه ۹۰ ساله پژوهش‌های ایران در حوزه مرمت و باستان‌شناسی، تلاش خواهیم کرد همکاری‌های علمی و اجرایی در این زمینه نیز گسترش یابد.