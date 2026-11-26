به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی حادثه آتش‌سوزی بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در استان جیزه مصر، که منجر به جان‌باختن و مجروح‌شدن بیش از ۵۰ نفر شد، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مصر، ابراز نمود و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدیده صبوری و شکیبایی و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.