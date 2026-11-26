به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این رقابت‌ها، راهین حسین‌پناهی در رده سنی جوانان و کارین کمانگر نیز در رده سنی جوانان بانوان، دو ژیمناست شایسته استان کردستان، به نمایندگی از کشورمان حضور داشتند.

همچنین سید سیروان شیخ احمدی به‌عنوان مربی، تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران را در این رویداد بین‌المللی همراهی کرد.

راهین حسین‌پناهی در فینال رقابت‌ها با عملکردی درخشان موفق شد در وسیله خرک حلقه و پارالل به دو مدال نقره دست پیدا کند و در وسیله حرکات زمینی با اختلاف تنها ۳۳ هزارم امتیاز از کسب مدال بازماند و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

همچنین کارین کمانگر، دیگر ملی‌پوش شایسته کردستانی نیز در بخش بانوان این رقابت‌ها در وسیله پرش خرک به مقام ششم دست یافت و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.

این دو ژیمناست کردستانی پیش از این نیز در ترکیب تیم‌های ملی ژیمناستیک هنری بانوان و آقایان ایران در رقابت‌های بین‌المللی جام پیمان شانگهای روسیه حضور یافته و موفق به کسب سه مدال برنز شدند.