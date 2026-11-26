رئیس کل دادگستری فارس در نشست صمیمی با دانشجویان حقوق دانشگاه‌های استان، مطالبه‌گری تخصصی و قانون‌مند را ابزاری کارآمد برای شتاب بخشی به اجرای وظایف قانونی مسئولان خواند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب در دیدار با دانشجویان حقوق دانشگاه‌های استان فارس که در قالب کارگروه مطالبه گری قضایی، حقوقی و عدالت شهری دانشجویان برگزار شد با اشاره به اهمیت حضور قشر دانشجو در خط‌مقدم نظارت عمومی، بر لزوم بهره‌گیری از نقطه‌نظرات نخبگان دانشگاهی در تصمیم‌گیری‌های کلان و ارائه پیشنهادات علمی و خلاقانه به مجموعه قضایی تأکید کرد.

وی در جریان این نشست، با ابراز خرسندی از استمرار برگزاری جلسات مشترک دادگستری استان با دانشجویان تصریح کرد: یکی از نقش‌های اساسی دانشجویان مطالبه‌گری تخصصی است؛ قشر دانشجو باید در خط‌مقدم انجام این وظیفه خطیر باشد.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به طرح مطالب متنوع و سازنده از سوی دانشجویان در زمینه‌های گوناگون حقوقی و اجتماعی افزود: مشارکت فعال نخبگان در مدیریت و سامان‌بخشی به امور جامعه، مایه دلگرمی است و دستگاه قضایی به سهم خود از برگزاری چنین نشست‌هایی استقبال می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه دعوت از مدیران و پرسشگری درباره وظایف قانونی آنان موجب افزایش مسئولیت‌پذیری در دستگاه‌ها می‌شود، اظهار داشت: اگر مدیران در جلسات مشابه در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند، تلاش مضاعفی برای رفع نیاز‌های جامعه و حل معضلات مردم شکل خواهد گرفت.

همچنین در این نشست، کامران میرحاجی دادستان مرکز استان نیز از دانشجویان به عنوان ناظران متخصص عادل خواست تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب اجتماعی یا مسئله در سطح استان، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی و گزارش دهی به مجموعه‌های مسئول منعکس کنند.

وی در خصوص ارتباط با دانشجویان حقوق به‌عنوان پشتوانه‌های علمی و اجرایی بدنه دستگاه قضایی در آینده، خاطرنشان کرد: دانشجویان حقوق به عنوان ناظران متخصص و منصف در بیرون از مجموعه دستگاه قضایی می‌توانند نواقص و کمبود‌ها را با نگاهی دقیق و علمی تحلیل کنند و با ارائه پیشنهادات خلاقانه به ارتقای کیفیت خدمات قضایی کمک کنند.

در این نشست علاوه بر رئیس کل دادگستری استان فارس و دادستان مرکز استان معاون حقوق عامه و معاون نظارت بر ضابطین دادستانی مرکز استان فارس نیز به بحث و گفت‌و‌گو با دانشجویان پرداختند.

مسئولان دادگستری استان نیز پس از طرح سوالات و دیدگاه‌هایی دانشجویی در فضایی صمیمی به سوالات پاسخ گفتند و اقدامات انجام‌شده در راستای حل مشکلات و آسیب‌های فرهنگی _ اجتماعی، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، شورا‌های حل اختلاف و شیوه‌های جایگزین قضایی، آسیب‌های حوزه خانواده و معضلات شهری را تشریح کردند.